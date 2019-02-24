السعودية اليوم / "آلية احتساب السعرات الحرارية" ورشة عمل بغرفة الخفجي



الدمام 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واس

تنظم غرفة الشرقية بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء الأربعاء المقبل، ورشة عمل بعنوان "آلية احتساب السعرات الـحرارية لقطاع الأغذية "، وذلك بفرع الغرفة في محافظة الخفجي.

وتستعرض ورشة العمل أهمية عرض السعرات الحرارية للمتعاملين مع قطاع الأغذية كالمطاعم والمقاهي، وآلية إعدادها مقابل أصناف الطعام في قائمة الأطعمة والمشروبات التي تقدم للعميل، على أن توضع على جميع أنواع قوائم الطعام المعروضة بشكل دائم مهما كانت آلية العرض.

وتناقش الورشة كيفية احتساب السعرات من خلال عرض محتويات طبق الطعام الواحد على شكل وحدات فردية مقسمة مع مراعاة الإعلان عن السعرات الحرارية بشكل منفصل لكل الطلبات الجانبية في قائمة الطعام كالحلويات والأغذية.

// انتهى //

12:03ت م

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الدمام 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واستنظم غرفة الشرقية بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء الأربعاء المقبل، ورشة عمل بعنوان "آلية احتساب السعرات الـحرارية لقطاع الأغذية "، وذلك بفرع الغرفة في محافظة الخفجي.وتستعرض ورشة العمل أهمية عرض السعرات الحرارية للمتعاملين مع قطاع الأغذية كالمطاعم والمقاهي، وآلية إعدادها مقابل أصناف الطعام في قائمة الأطعمة والمشروبات التي تقدم للعميل، على أن توضع على جميع أنواع قوائم الطعام المعروضة بشكل دائم مهما كانت آلية العرض.وتناقش الورشة كيفية احتساب السعرات من خلال عرض محتويات طبق الطعام الواحد على شكل وحدات فردية مقسمة مع مراعاة الإعلان عن السعرات الحرارية بشكل منفصل لكل الطلبات الجانبية في قائمة الطعام كالحلويات والأغذية.// انتهى //12:03ت م0053

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