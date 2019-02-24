السعودية اليوم / 16 جهة حكومية في القصيم تستفيد من خدمات الأحوال المدنية المتنقلة

بريدة 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واسباشرت الأحوال المدنية بمنطقة القصيم حملتها الميدانية الخاصة بالخدمات المتنقلة بداية من اليوم الأحد ولمدة خمسة أيام، وذلك عبر التواجد في ست عشرة جهة حكومية في مختلف مدن ومحافظات المنطقة.ففي مدينة بريدة، خصصت الأحوال المدنية حقائبها المتنقلة هذا الأسبوع لخدمة العديد من مدارس المرحلة الثانوية للبنات، إذ تستفيد منسوبات وزارة التعليم والطالبات من تواجدها لإنهاء أي متطلبات لهن من إصدار هويات وطنية أو تجديدها وغير ذلك.وفي محافظة عنيزة انطلقت العديد من الوحدات المتنقلة لخدمة الرجال في خمس جهات حكومية، إذ بدأت اليوم بتقديم الخدمة لمنسوبي فرع وزارة التجارة والاستثمار والغرفة التجارية الصناعية، فيما تتواجد غدًا في فرع مكتب العمل، وتنتقل لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة يوم الأربعاء المقبل، وتختتم أعمالها يوم الخميس في قوة الطوارئ الخاصة بالمنطقة.كما تقوم منسوبات الأحوال المدنية بالقصيم بتقديم خدمات الحقيبة المتنقلة في ثلاثة مدارس ثانوية للبنات، وعلى مدار ثلاثة أيام تبدأ اليوم وتنتهي يوم الثلاثاء المقبل.وفي محافظة عقلة الصقور، تقدم الحقيبة المتنقلة خدماتها في ثلاث جهات تعليمية، إذ بدأ العمل اليوم في جمعية تحفيظ القرآن الكريم ولمدة خمسة أيام موزعة لخدمة الرجال ومن ثم النساء، إضافة إلى تقديم الأحوال المدنية واجب الخدمة في مدرستين ثانويتين اليوم الأحد ويوم الخميس المقبل.يذكر أن الوحدات المتنقلة تقدم خدمات السجل المدني من إصدار الهوية الوطنية وتجديدها، وإصدار سجل الأسرة وتجديده، فضلًا عن تسجيل الواقعات المدنية كالزواج والطلاق إضافة إلى الوفاة، وطباعة شريحة البيانات "البرنت".// انتهى //11:40ت م0049