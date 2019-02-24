

مكة المكرمة 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واس

أزالت بلدية العزيزية الفرعية بمكة المكرمة 16 مبسطاً مخالفاً لبيع مياه زمزم على طريق الهدا السريع.

وصادرت فرق الرقابة الميدانية المكونة من 21 مراقبا و 34 عامل نظافة ، 174 جالون .

وحذرت البلدية من استعمال عبوات مياه زمزم مجهولة المصدر التي تعرض على الطرق بواسطة باعة متجولون ، نظراً لتعرضها المباشر لأشعة الشمس ولسوء عملية التخزين، وعرضها بطرق غير صحية، مؤكدةً متابعتها لمختلف الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة وتكثيف الجولات اليومية للرفع من مستوى الخدمات المقدمة والقضاء على جميع الظواهر السلبية لتأمين الأجواء الصحية الآمنة، وتحقيق أفضل مستوى من الإصحاح البيئي للمواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام.

// انتهى //

11:29ت م

0048



مكة المكرمة 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واسأزالت بلدية العزيزية الفرعية بمكة المكرمة 16 مبسطاً مخالفاً لبيع مياه زمزم على طريق الهدا السريع.وصادرت فرق الرقابة الميدانية المكونة من 21 مراقبا و 34 عامل نظافة ، 174 جالون .وحذرت البلدية من استعمال عبوات مياه زمزم مجهولة المصدر التي تعرض على الطرق بواسطة باعة متجولون ، نظراً لتعرضها المباشر لأشعة الشمس ولسوء عملية التخزين، وعرضها بطرق غير صحية، مؤكدةً متابعتها لمختلف الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة وتكثيف الجولات اليومية للرفع من مستوى الخدمات المقدمة والقضاء على جميع الظواهر السلبية لتأمين الأجواء الصحية الآمنة، وتحقيق أفضل مستوى من الإصحاح البيئي للمواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام.// انتهى //11:29ت م0048

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بلدية العزيزية بمكة المكرمة تُزيل 16 مبسطاً مخالفاً لبيع مياه زمزم على طريق الهدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.