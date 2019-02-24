

المدينة المنورة 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واس

ينظم صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" في جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة يوم الأربعاء 29 جمادى الآخرة الجاري ،ورشة عمل للتعريف ببرامج دعم التدريب " برنامج تمهير, وبرنامج الشهادات الاحترافية, ومنصة دروب " .

وتهدف الورشة إلى رفع مهارات وقدرات الكوادر الوطنية لتمكينهم من العمل, ورفع إسهام المواطنين والمواطنات لدى المنشآت في سوق العمل، وتعزيز مهاراتهم لموائمة احتياجات سوق العمل.

// انتهى //

11:22ت م

0047



المدينة المنورة 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واسينظم صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" في جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة يوم الأربعاء 29 جمادى الآخرة الجاري ،ورشة عمل للتعريف ببرامج دعم التدريب " برنامج تمهير, وبرنامج الشهادات الاحترافية, ومنصة دروب " .وتهدف الورشة إلى رفع مهارات وقدرات الكوادر الوطنية لتمكينهم من العمل, ورفع إسهام المواطنين والمواطنات لدى المنشآت في سوق العمل، وتعزيز مهاراتهم لموائمة احتياجات سوق العمل.// انتهى //11:22ت م0047

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "هدف" يعقد ورشة عمل للتعريف ببرامج دعم التدريب في المدينة المنورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.