السعودية | على متن طائرة.. أمير نجران ووزير الإسكان يبحثان استراتيجيات الإسكان في المنطقة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:15 مساءً, 24 فبراير 2019 م المناطق - الرياض Advertisements بحث الأمير جلوي بن عبد العزيز أمير نجران وماجد الحقيل ووزير الإسكان، استراتيجيات الإسكان في المنطقة، وذلك خلال صباح اليوم. ونشر الحساب الرسمي للإمارة في حسابه الرسمي في “تويتر”، فيديو للمباحثات التي أجريت على متن طائرة، وذكرت “على متن رحلة جوية.. سمو أمير نجران ومعالي وزير الإسكان يبحثان استراتيجيات الإسكان بالمنطقة”.

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