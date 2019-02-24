شكرا لقرائتكم خبر عن أول سفيرة للمملكة : سأعمل لخدمة وطني وقادته وكافة أبنائه والان نبدء بالتفاصيل

رفعت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الشكر للقيادة على تعينها سفيرة لدى الولايات المتحدة الأمريكية. وقالت " أرفع أصدق عبارات الشكر والامتنان لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله- على هذه الثقة الكريمة الغالية بتعيني سفيرة في الولايات المتحدة الامريكية .. وسأعمل بإذن الله لخدمة وطني وقادته وكافة أبنائه ، ولن أدخر جهداً في سبيل ذلك .



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