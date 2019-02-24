، "واتساب" يصدر تحذيراً خطيراً لأصحاب "آيفون": نفّذوا تلك الخطوة فوراً ،

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أصدر تطبيق التراسل الفوري الأشهر "واتساب"، تحذيراً وصفه بالخطير لكافة مستخدمي هواتف "آيفون" الأحدث، بضرورة تنفيذ تلك الخطوة على الفور.
ونشرت صحيفة "الديلي إكسبريس" البريطانية بياناً لـ"واتساب" يحذّر فيه مستخدمي هواتف "آيفون"، بضرورة عدم استخدام التطبيق قبل تنزيل التحديث الجديد الخاص بالتطبيق.
وأوضح "واتساب" أن التحديث الجديد الخاص بنظام تشغيل "آي أو إس" على هواتف "آيفون" يُصلح عيوباً أمنية خطيرة.
وأشارت إلى أن ذلك العيب الخطير، كان يسمح لهواتف "آيفون" بتجاوز تقنيات التعرف على الوجه "فيس آي دي" أو مستشعر اللمس لبصمات الأصابع "تاتش آي دي" من الوصول إلى الرسائل الخاصة من دون إذن صاحبها.
كما تسمح تلك الثغرة الخطيرة من وصول أي شخص إلى أرشيف رسائل "واتساب" الخاص بمستخدم "آيفون".
وقالت "واتساب" إنه ينبغي على مستخدمي "آيفون" تنزيل الإصدار الجديد الذي يحمل رقم "2.19.22" من تطبيق "واتساب"، الذي يتضمن حلاً لتلك الثغرة الخطيرة.
وبمجرد تثبيت الإصدار الجديد، سيطلب "واتساب" من المستخدمين ضرورة تحديد هوية المستخدم، باستخدام القياسات الحيوية الخاصة بهاتف "آيفون" سواء التعرف على الوجه أو بصمة الإصبع.
"واتساب" يصدر تحذيراً خطيراً لأصحاب "آيفون": نفّذوا تلك الخطوة فوراًصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-24
أصدر تطبيق التراسل الفوري الأشهر "واتساب"، تحذيراً وصفه بالخطير لكافة مستخدمي هواتف "آيفون" الأحدث، بضرورة تنفيذ تلك الخطوة على الفور.
ونشرت صحيفة "الديلي إكسبريس" البريطانية بياناً لـ"واتساب" يحذّر فيه مستخدمي هواتف "آيفون"، بضرورة عدم استخدام التطبيق قبل تنزيل التحديث الجديد الخاص بالتطبيق.
وأوضح "واتساب" أن التحديث الجديد الخاص بنظام تشغيل "آي أو إس" على هواتف "آيفون" يُصلح عيوباً أمنية خطيرة.
وأشارت إلى أن ذلك العيب الخطير، كان يسمح لهواتف "آيفون" بتجاوز تقنيات التعرف على الوجه "فيس آي دي" أو مستشعر اللمس لبصمات الأصابع "تاتش آي دي" من الوصول إلى الرسائل الخاصة من دون إذن صاحبها.
كما تسمح تلك الثغرة الخطيرة من وصول أي شخص إلى أرشيف رسائل "واتساب" الخاص بمستخدم "آيفون".
وقالت "واتساب" إنه ينبغي على مستخدمي "آيفون" تنزيل الإصدار الجديد الذي يحمل رقم "2.19.22" من تطبيق "واتساب"، الذي يتضمن حلاً لتلك الثغرة الخطيرة.
وبمجرد تثبيت الإصدار الجديد، سيطلب "واتساب" من المستخدمين ضرورة تحديد هوية المستخدم، باستخدام القياسات الحيوية الخاصة بهاتف "آيفون" سواء التعرف على الوجه أو بصمة الإصبع.
24 فبراير 2019 - 19 جمادى الآخر 1440
11:24 AM
"الديلي إكسبريس" البريطانية: لا تستخدموا التطبيق قبل تنزيل التحديث
أصدر تطبيق التراسل الفوري الأشهر "واتساب"، تحذيراً وصفه بالخطير لكافة مستخدمي هواتف "آيفون" الأحدث، بضرورة تنفيذ تلك الخطوة على الفور.
ونشرت صحيفة "الديلي إكسبريس" البريطانية بياناً لـ"واتساب" يحذّر فيه مستخدمي هواتف "آيفون"، بضرورة عدم استخدام التطبيق قبل تنزيل التحديث الجديد الخاص بالتطبيق.
وأوضح "واتساب" أن التحديث الجديد الخاص بنظام تشغيل "آي أو إس" على هواتف "آيفون" يُصلح عيوباً أمنية خطيرة.
وأشارت إلى أن ذلك العيب الخطير، كان يسمح لهواتف "آيفون" بتجاوز تقنيات التعرف على الوجه "فيس آي دي" أو مستشعر اللمس لبصمات الأصابع "تاتش آي دي" من الوصول إلى الرسائل الخاصة من دون إذن صاحبها.
كما تسمح تلك الثغرة الخطيرة من وصول أي شخص إلى أرشيف رسائل "واتساب" الخاص بمستخدم "آيفون".
وقالت "واتساب" إنه ينبغي على مستخدمي "آيفون" تنزيل الإصدار الجديد الذي يحمل رقم "2.19.22" من تطبيق "واتساب"، الذي يتضمن حلاً لتلك الثغرة الخطيرة.
وبمجرد تثبيت الإصدار الجديد، سيطلب "واتساب" من المستخدمين ضرورة تحديد هوية المستخدم، باستخدام القياسات الحيوية الخاصة بهاتف "آيفون" سواء التعرف على الوجه أو بصمة الإصبع.
، "واتساب" يصدر تحذيراً خطيراً لأصحاب "آيفون": نفّذوا تلك الخطوة فوراً ،
المصدر : الخليج 365
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