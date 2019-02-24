، الجوال أثناء تناول الطعام.. علماء يحذّرون من "الخطر الداهم" ،

محمد بن مسعود - الدمام - حذّر علماء من مخاطر استخدام الجوال أثناء تناول وجبات اليوم الرئيسية على الصحة؛ وفق ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ووجدت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين يستخدمون هواتفهم في نفس وقت تناول الوجبات، يستهلكون سعرات حرارية أكثر بنسبة 15%، مقارنة بالأشخاص الآخرين.

وتوصلت الدراسة، التي أجريت بتنسيق بين جامعتين في البرازيل وهولندا، إلى أن مطالعة الجوال أثناء الأكل، تؤدي إلى السمنة والأمراض المرتبطة بها.

وقالت: "التحديق في شاشة الهاتف قد يجعل الإنسان لا ينتبه إلى كمية الطعام التي يتناولها في الأصل".

وذكر مارسيو جيلبرتو، المؤلف الرئيسي للدراسة أن "استخدام الهاتف خلال الأكل يؤدي إلى استهلاك المزيد من السعرات الحرارية والدهون دون الانتباه إلى ذلك".

وأضاف: "الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية باتت مصدراً رئيسياً لتشتيت العقل خلال أوقات الأكل".

وأوضح أن هذا الأمر بات يؤثر بالخصوص على الأطفال.

ونُشرت الدراسة، قبل أيام، في مجلة "علم وظائف الأعضاء والسلوك" الهولندية.