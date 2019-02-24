، "هواوي" تُفاجئ "سامسونج" بإعلان جديد "صادم" ،

محمد بن مسعود - الدمام - خلال مؤتمر صحفي صباح غد الاثنين بمؤتمر الجوال العالمي

فاجأت شركة "هواوي" الصينية الرائدة، منافستها الكورية الجنوبية "سامسونج" بإعلان جديد، وصفته تقارير صحفية بـ"الصادم".

ونشرت شبكة "سي نت" التقنية المتخصصة، تقريراً أشارت فيه إلى أن شركة "هواوي" تستعد لإطلاق نسختها من الهاتف القابل للطي "هواوي ميت X"، خلال مشاركتها صباح غد الاثنين 25 فبراير، في مؤتمر الجوال العالمي في مدينة برشلونة الإسبانية.

ويأتي هذا بعد أيام فقط من إعلان سامسونج عن نسختها الجديدة من الهاتف القابل للطي "جلاكسي فولد".

ونشرت "هواوي" صورةً تُظهر أنها تثبت لافتة تحتوي على هاتف "قابل للطي"؛ لكن ظهرت أيضاً مجموعة من السقالات التي تحجب جزءاً كبيراً من الملصق.

وتعرض اللافتة هاتفاً طويلاً قابلاً للفتح والإغلاق من المنتصف، وفي صورة ثانية يظهر وهو مطوي.

وكُتب على اللافتة "أول هاتف من الجيل الخامس قابل للطي في العالم"، بجانب كلمات "هواوي ميت X" أسفل منها مباشرة.

ويختلف -بحسب الصورة- هاتف "هواوي" القابل للطي عن نسخة "سامسونج جلاكسي فولد"، الذي تم تزويده بشاشة لمسية من الخارج وأخرى من الداخل قابلة للطي.

ولكن "هواوي ميت X" ظهر بشاشة واحدة لمسية قابلة للطي، تلتف حول السطح الخارجي للهاتف عندما يكون الهاتف مطوياً؛ ليتمكن المستخدم من استخدام الجزء الظاهري فقط من الشاشة المطوية.