، "الأرصاد" تنبّه من تكوُّن سحب رعدية ممطرة على الباحة ،

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من تكوُّن سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، على منطقة الباحة.
وشمل التنبيه مدينة الباحة ومحافظات بلجرشي والمندق والأجزاء المجاورة، وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.
"الأرصاد" تنبّه من تكوُّن سحب رعدية ممطرة على الباحةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-24
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من تكوُّن سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، على منطقة الباحة.
وشمل التنبيه مدينة الباحة ومحافظات بلجرشي والمندق والأجزاء المجاورة، وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.
24 فبراير 2019 - 19 جمادى الآخر 1440
10:42 AM
تشمل بلجرشي والمندق والأجزاء المجاورة .. حتى الثامنة
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من تكوُّن سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، على منطقة الباحة.
وشمل التنبيه مدينة الباحة ومحافظات بلجرشي والمندق والأجزاء المجاورة، وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.
، "الأرصاد" تنبّه من تكوُّن سحب رعدية ممطرة على الباحة ،
المصدر : الخليج 365
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