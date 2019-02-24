، "الأرصاد" تنبّه من تكوُّن سحب رعدية ممطرة على الباحة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تشمل بلجرشي والمندق والأجزاء المجاورة .. حتى الثامنة

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من تكوُّن سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، على منطقة الباحة.

وشمل التنبيه مدينة الباحة ومحافظات بلجرشي والمندق والأجزاء المجاورة، وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.