، قمع "تميم" يطول النساء .. اعتقال "المسيفري" وظلمه يفضحه "آل ثاني" ،

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت انتهاكات "الحمدين" .. و"المري": تخيّل "لطيفة" أختك أو إحدى أقاربك

تتصاعد عمليات الاعتقالات داخل قطر، كلما تزايدت أزمة تنظيم الحمدين، وارتباك وتخبط النظام القطري؛ لتشهد الأيام الماضية حملة اعتقالات جديدة طالت نساء الدوحة لمجرد معارضتهن سياسات أمير قطر تميم بن حمد؛ لتتزايد حالة الغضب داخل المجتمع القطري من تواصل قمع السلطات القطرية ضده.

هذا القمع كشفه المعارض القطري، جابر بن كحله المري؛ الذي قال في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "اعتقال الناشطة لطيفة المسيفري؛ من جديد على يد سلطة تميم بن حمد؛ بعد أن قامت بنشر قضايا الظلم والاضطهاد التي طالت فئات من المجتمع القطري، وهذه جريمة في نظر العصابة التي تحكم قطر".

وأضاف المعارض القطري، في تغريدات له: "إحدى أذرع سلطة تميم يحرّض على اعتقالها واتهامها بالعمالة قبل اعتقالها، وتم في المرة الأولى وأُطلق سراحها سابقاً، والآن تم اعتقالها بقرار إداري وحرمانها حريتها ولقاء أطفالها دون ذنب".

ووفق ما نقلته "اليوم السابع" المصرية، اليوم الأحد، استطرد "المري" قائلاً: "لماذا تم إطلاق سراح لطيفة المسيفري؛ سابقاً، ولماذا تم اعتقالها الآن بقرار إداري، لتفادي تدويل قضيتها ولكيلا تكون قضية رأى عام، هل نشر قضايا المجتمع من خلال التواصل الاجتماعي جريمة وخصوصاً نساء قطر".

وتابع المعارض القطري: "تم اتهام لطيفة المسيفري من خلال السلطات القطرية، بالتواصل معي والشيخ سلطان بن سحيم، محمد بن فطيس، وخالد الهيل، كأنهم يحاولون لصق أي تهمة بها لأسباب سياسية، قائلاً: تخيّل أن الأخت لطيفة أختك أو إحدى أقاربك، أتمنى دعمها إعلامياً وحقوقياً".

وقال "المرى": "المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا تستنكر اعتقال لطيفة المسيفري السابق، أين المنظمات العربية والخليجية خصوصاً حيث يستحق أخواتكم نساء قطر الفزعة".

وفى الإطار ذاته، فضح "المري"، الأساليب القمعية التي يتبعها تميم بن حمد ونظامه ضد الشعب القطري، قائلاً في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "ما زالت حكومة قطر تعاند مواطناً يطالب الاعتراف بهويته، وإذا كنتم تفكرون أن السجن سوف يثنينا عن مطالبتنا المشروعة فصعب جداً".

وأضاف صالح الغفراني المري؛ في تغريداته: "محمد الكحله سجين الرأي، مازالت حكومة العاق تميم بن حمد تحتجزه بسبب مطالبته بجنسيته وحقوق المواطنة".

وخرج أيضاً أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، فهد بن عبد الله آل ثاني، المعارض القطري، ليفضح ظلم تميم بن حمد، قائلاً في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "ظلمك زاد يا تميم وتأخذ الآخرين بجريرة غيرهم، هل تنتظر عاقبتها؟ هل لعبك الكرة والركض للكويت لحمل ملابس اللاعبين والتوقيع عليها هذا مبلغ همك وتترك أمور شعبك ومجتمعك وشكاوى الناس آخر همك، وتقطع علاج ابن راشد؟".