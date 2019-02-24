، الكويت .. "الفهد روح القيادة" إنجازات وتاريخ زاخر يُبهر زوّار الفعاليات ،

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توافد آلاف الزوّار على معرض #الفهد_روح_القيادة، خلال الأيام الماضية بدولة الكويت الشقيقة، وتعرّفوا على تاريخ زاخر بالإنجازات رسمها "الفهد" في المجالات كافة، فهو السياسي المحنك وراسم خطط الاقتصاد وقائد البناء من الطراز الأول.
وعايش الزوّار روح القيادة والحكمة وإنجازات تفرد لها الصفحات وبُطون الكتب والمجلدات لتدرس لجيل يستلهم المستقبل من قادة صنعوا المجد لأوطانهم وصاغوا أحلام شعوبهم لتخلّدهم صفحات في التاريخ.
ورصدت الكاميرات آراء عددٍ من زوّار المعرض حول ما شاهدوه عن الملك فهد بن عبدالعزيز -رحمه الله- ومواقفه وإنجازاته، فكان الفهد حاضراً في المشهد السياسي والاقتصادي والأمني والإنساني قبل توليه الحكم وبعده، ومنها ما كان قد تلقاه وغرسه الملك عبدالعزيز في "الفهد" من صفات القيادة منذ الصغر؛ مما أكسبه الخبرة والدراية في كيفية إدارة شؤون الدولة، وتصريف أمورها، والتخطيط لمستقبلها.
وحدّد المسؤولون عن المعرض خلال الأيام المتبقية مواعيد الزيارة من 9 صباحاً إلى الثانية مساءً، ويسعد الجميع في المعرض من مسؤولين ومنظمين تقديم الخدمات كافة، والإجابة عن الاستفسارات كافة، وأيضاً يحصل الزائر على هدايا تذكارية تحمل تاريخ "الفهد" يتم تقديمها لزوّار المعرض.
الكويت .. "الفهد روح القيادة" إنجازات وتاريخ زاخر يُبهر زوّار الفعالياتصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-24
توافد آلاف الزوّار على معرض #الفهد_روح_القيادة، خلال الأيام الماضية بدولة الكويت الشقيقة، وتعرّفوا على تاريخ زاخر بالإنجازات رسمها "الفهد" في المجالات كافة، فهو السياسي المحنك وراسم خطط الاقتصاد وقائد البناء من الطراز الأول.
وعايش الزوّار روح القيادة والحكمة وإنجازات تفرد لها الصفحات وبُطون الكتب والمجلدات لتدرس لجيل يستلهم المستقبل من قادة صنعوا المجد لأوطانهم وصاغوا أحلام شعوبهم لتخلّدهم صفحات في التاريخ.
ورصدت الكاميرات آراء عددٍ من زوّار المعرض حول ما شاهدوه عن الملك فهد بن عبدالعزيز -رحمه الله- ومواقفه وإنجازاته، فكان الفهد حاضراً في المشهد السياسي والاقتصادي والأمني والإنساني قبل توليه الحكم وبعده، ومنها ما كان قد تلقاه وغرسه الملك عبدالعزيز في "الفهد" من صفات القيادة منذ الصغر؛ مما أكسبه الخبرة والدراية في كيفية إدارة شؤون الدولة، وتصريف أمورها، والتخطيط لمستقبلها.
وحدّد المسؤولون عن المعرض خلال الأيام المتبقية مواعيد الزيارة من 9 صباحاً إلى الثانية مساءً، ويسعد الجميع في المعرض من مسؤولين ومنظمين تقديم الخدمات كافة، والإجابة عن الاستفسارات كافة، وأيضاً يحصل الزائر على هدايا تذكارية تحمل تاريخ "الفهد" يتم تقديمها لزوّار المعرض.
24 فبراير 2019 - 19 جمادى الآخر 1440
10:30 AM
كان حاضراً في المشهد السياسي والاقتصادي والأمني والإنساني قبل الحكم وبعده
توافد آلاف الزوّار على معرض #الفهد_روح_القيادة، خلال الأيام الماضية بدولة الكويت الشقيقة، وتعرّفوا على تاريخ زاخر بالإنجازات رسمها "الفهد" في المجالات كافة، فهو السياسي المحنك وراسم خطط الاقتصاد وقائد البناء من الطراز الأول.
وعايش الزوّار روح القيادة والحكمة وإنجازات تفرد لها الصفحات وبُطون الكتب والمجلدات لتدرس لجيل يستلهم المستقبل من قادة صنعوا المجد لأوطانهم وصاغوا أحلام شعوبهم لتخلّدهم صفحات في التاريخ.
ورصدت الكاميرات آراء عددٍ من زوّار المعرض حول ما شاهدوه عن الملك فهد بن عبدالعزيز -رحمه الله- ومواقفه وإنجازاته، فكان الفهد حاضراً في المشهد السياسي والاقتصادي والأمني والإنساني قبل توليه الحكم وبعده، ومنها ما كان قد تلقاه وغرسه الملك عبدالعزيز في "الفهد" من صفات القيادة منذ الصغر؛ مما أكسبه الخبرة والدراية في كيفية إدارة شؤون الدولة، وتصريف أمورها، والتخطيط لمستقبلها.
وحدّد المسؤولون عن المعرض خلال الأيام المتبقية مواعيد الزيارة من 9 صباحاً إلى الثانية مساءً، ويسعد الجميع في المعرض من مسؤولين ومنظمين تقديم الخدمات كافة، والإجابة عن الاستفسارات كافة، وأيضاً يحصل الزائر على هدايا تذكارية تحمل تاريخ "الفهد" يتم تقديمها لزوّار المعرض.
، الكويت .. "الفهد روح القيادة" إنجازات وتاريخ زاخر يُبهر زوّار الفعاليات ،
المصدر : الخليج 365
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