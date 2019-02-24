، يد تعلق امرأة من شعرها.. صورة توثّق جريمة قتل ،

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لقيت سيدة تبلغ من العمر 30 عاماً، مصرعها عقب سقوطها من شقة يبلغ ارتفاعها 100 قدم في اسكتلندا، بعد أن أظهرت صُوَر يداً تخرج من النافذة، وهي تمسكها من شعرها.
وبحسب الشرطة الاسكتلندية؛ فإن هناك شبهة جنائية في حادثة موت "آليم شيميني"، التي سقطت من الطابق الحادي عشر بمبنى يقع في منطقة رويستون بمدينة جلاسكو.
ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن الشخص الذي التقط الصور، أن السيدة المتوفاة وهي إريتيرية، كانت تصرخ بشدة، حين كان أحدهم -عبر النافذة- يمسكها بقوة من شعرها؛ بينما كانت يداها وقدماها تخدشان جدران المبنى، قبل سقوطها.
وتمكنت مجموعة من الأشخاص ممن كانوا متواجدين في موقع الحادث، من القبض على شخص إفريقي، يُعتقد أنه من دفع السيدة من النافذة؛ إلا أنه لم تُوَجه له أي اتهامات حتى الآن.
ووفقاً للمحققة الرئيسية في القضية "ألين بويل"؛ فإن فريقها لا يزال يجمع ويدرس جميع الاحتمالات فيما يتصل بحادثة وفاة "شيميني".
وأوضحت "بويل": "تتميز المنطقة التي شهدت الحادثة بكثافتها السكانية، ونحن متأكدون من وجود أشخاص قد شاهدوا ما حدث، ولكنهم لم يتقدموا حتى الآن للإدلاء بشهاداتهم"؛ مطالبة مَن لديه أي معلومات بالإسراع لتقديمها للشرطة.
يد تعلق امرأة من شعرها.. صورة توثّق جريمة قتلصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-24
لقيت سيدة تبلغ من العمر 30 عاماً، مصرعها عقب سقوطها من شقة يبلغ ارتفاعها 100 قدم في اسكتلندا، بعد أن أظهرت صُوَر يداً تخرج من النافذة، وهي تمسكها من شعرها.
وبحسب الشرطة الاسكتلندية؛ فإن هناك شبهة جنائية في حادثة موت "آليم شيميني"، التي سقطت من الطابق الحادي عشر بمبنى يقع في منطقة رويستون بمدينة جلاسكو.
ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن الشخص الذي التقط الصور، أن السيدة المتوفاة وهي إريتيرية، كانت تصرخ بشدة، حين كان أحدهم -عبر النافذة- يمسكها بقوة من شعرها؛ بينما كانت يداها وقدماها تخدشان جدران المبنى، قبل سقوطها.
وتمكنت مجموعة من الأشخاص ممن كانوا متواجدين في موقع الحادث، من القبض على شخص إفريقي، يُعتقد أنه من دفع السيدة من النافذة؛ إلا أنه لم تُوَجه له أي اتهامات حتى الآن.
ووفقاً للمحققة الرئيسية في القضية "ألين بويل"؛ فإن فريقها لا يزال يجمع ويدرس جميع الاحتمالات فيما يتصل بحادثة وفاة "شيميني".
وأوضحت "بويل": "تتميز المنطقة التي شهدت الحادثة بكثافتها السكانية، ونحن متأكدون من وجود أشخاص قد شاهدوا ما حدث، ولكنهم لم يتقدموا حتى الآن للإدلاء بشهاداتهم"؛ مطالبة مَن لديه أي معلومات بالإسراع لتقديمها للشرطة.
24 فبراير 2019 - 19 جمادى الآخر 1440
10:25 AM
وقعت جهاراً نهاراً في اسكتلندا
لقيت سيدة تبلغ من العمر 30 عاماً، مصرعها عقب سقوطها من شقة يبلغ ارتفاعها 100 قدم في اسكتلندا، بعد أن أظهرت صُوَر يداً تخرج من النافذة، وهي تمسكها من شعرها.
وبحسب الشرطة الاسكتلندية؛ فإن هناك شبهة جنائية في حادثة موت "آليم شيميني"، التي سقطت من الطابق الحادي عشر بمبنى يقع في منطقة رويستون بمدينة جلاسكو.
ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن الشخص الذي التقط الصور، أن السيدة المتوفاة وهي إريتيرية، كانت تصرخ بشدة، حين كان أحدهم -عبر النافذة- يمسكها بقوة من شعرها؛ بينما كانت يداها وقدماها تخدشان جدران المبنى، قبل سقوطها.
وتمكنت مجموعة من الأشخاص ممن كانوا متواجدين في موقع الحادث، من القبض على شخص إفريقي، يُعتقد أنه من دفع السيدة من النافذة؛ إلا أنه لم تُوَجه له أي اتهامات حتى الآن.
ووفقاً للمحققة الرئيسية في القضية "ألين بويل"؛ فإن فريقها لا يزال يجمع ويدرس جميع الاحتمالات فيما يتصل بحادثة وفاة "شيميني".
وأوضحت "بويل": "تتميز المنطقة التي شهدت الحادثة بكثافتها السكانية، ونحن متأكدون من وجود أشخاص قد شاهدوا ما حدث، ولكنهم لم يتقدموا حتى الآن للإدلاء بشهاداتهم"؛ مطالبة مَن لديه أي معلومات بالإسراع لتقديمها للشرطة.
، يد تعلق امرأة من شعرها.. صورة توثّق جريمة قتل ،
المصدر : الخليج 365
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