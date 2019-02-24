أول تعليق للأميرة ريما بنت بندر بعد تعيينها سفيرة في الولايات المتحدة

قالت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز، سفيرة خادم الحرمين الشريفين في الولايات المتحدة، تغريدة عبر حسابها على “تويتر”، في أول تعليق لها على منصبها الجديدة: «سأعمل لخدمة وطني وقادته وكافة أبنائه ولن أدخر جهدا في سبيل ذلك».

وعبرت الأميرة عن شكرها وامتنانها لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتعيينها سفيرة في الولايات المتحدة الأمريكية.

يذكر أنه تم صدور أمر ملكي، أمس، بتعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة لخادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية بمرتبة وزير.