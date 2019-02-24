سند محمد بن سلمان يوضح كيفية معرفة سبب عدم قبول الطلبات في حال عدم مطابقة البيانات

كشف برنامج “سند محمد بن سلمان”، عن كيفية معرفة سبب عدم قبول الطلب، في حال عدم مطابقة بيانات المتقدم لشروط العطاء، لافتاً إلى إمكانية إعادة تقديم الطلب من جديد من خلال موقع البرنامج.

وأوضح أنه عند وصول إشعار تحديث بعدم القبول لحالة الطلب عبر البريد الإلكتروني، فإنه يتم توضيح السبب لحالة الطلب عبر الموقع الإلكتروني، وفي حال كان السبب الموضّح غير دقيق فيتم التوجيه للجهات المعنية؛ لتحديث معلومات صاحب الطلب.

وأشار البرنامج، عبر حسابه بموقع “تويتر”، إلى إمكانية إعادة تقديم الطلب، وإمكانية تقديم اعتراض من خلال مراسلة القسم المتخصص.