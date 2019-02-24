أول تعليق للأمير ريما خالد بن سلمان بعد تعيينه نائبا لوزير الدفاع

أعرب الأمير خالد بن سلمان عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بعد تعيينه نائبا لوزير الدفاع. وكتب الأمير خالد في أول تغريدة له بعد منصبه الجديد قائلا: “يشرفني أن أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله- على الثقة الكريمة بتعييني نائباً لوزير الدفاع. وأسأل الله العون في خدمة ديني ووطني”.

وأضاف: “ها نحن نعود لميدان العز والشرف وإن شاء الله أكون سيفاً لسمو سيدي وزير الدفاع في وجه كل معتدٍ على وطننا الغالي. وأسأل الله عز وجل أن يوفقني في تحقيق رؤية القيادة لخدمة رجال عرفتهم مخلصين لدينهم ووطنهم”.

وكان نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان، أصدر أمس (السبت)، باسم خادم الحرمين أمرين ملكيين بتعيين الأمير خالد نائباً لوزير الدفاع بمرتبة وزير، وتعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة للمملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية بمرتبة وزير.

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