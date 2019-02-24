بعد ارتفاع أسعارها.. الشورى يتدخل ويطالب بهذا الأمر لإنهاء مشكلة الفواتير المعلقة بين المياه...

تدخل “مجلس الشورى”، لحل مشكلة الفواتير العالقة بين شركة “المياه الوطنية” وبين المشتركين، وذلك بعد ارتفاع أسعارها بشكل غير مبرر. وبحسب صحيفة “الرياض”؛ فإن المجلس طالب بضرورة بإيجاد جهة محايدة تتولى الرقابة على الفواتير، وتفصل بين المواطنين والشركة بطريقة مهنية وعادلة.

كما حث “الشورى” وزارة البيئة والمياه على اتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من صحة فواتير المياه، وشدد في الوقت نفسه على عدم تحميل المواطنين تبعات أي أخطاء أو خلل في نظام فواتير المياه.

يشار إلى أن تقرير اللجنة المتخصصة في المجلس رصد الكثير من شكاوى المشتركين حول الارتفاع غير المبرر لمبالغ فواتير المياه الخاصة بهم، دون وجود مبررات مقنعة لحدوث ذلك؛ ما ألحق الضرر بالكثير من الأسر.

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