السعودية تعيين ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة لها في واشنطن

أصدرت المملكة العربية السعودية، أمس السبت، قراراً ملكياً بتعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة لأول مرة للرياض في واشنطن.

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"، صدر قرار بتعين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة للرياض في واشنطن بمرتبة وزير.

فيما صدر قرار ملكي بتعيين الأمير خالد بن سلمان نائباً لوزير الدفاع بمرتبة وزير.

كما تقرر صرف راتب شهر مكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة في إشارة للجنود المقاتلين ضد جماعة "أنصار الله" الحوثيين.

وصدرت الأوامر الملكية عن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.