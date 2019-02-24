نيسان كيكس وراف4 في قائمة أفضل سيارات (الكروس أوفر) توفيرا للوقود

:



.

كانت السيارات الموفرة للوقود تتسم في الماضي بصغر حجمها لكن مع ازدياد اهتمام الشركات المنتجة بهذا الجانب أصبحت الأسواق تشهد مركبات كبيرة نسبيا واقتصادية.

عرض موقع (كار اند درايفر) قائمة بأفضل السيارات الكروس أوفر غير الهجين توفيرا للوقود وفقا لأرقام وكالة حماية البيئة الأمريكية منها تويوتا راف4، وهيونداي كونا، ومازدا سي.إكس3.

لكزس يو-اكس 200(54 كيلومترا للجالون): سيارة كروس أوفر صغيرة مدمجة جديدة كليا للعام 2019 وتعتمد على محرك 2.0 لتر..، وسجلت 54 كيلومترا للجالون (3.8 لتر).

نيسان كيكس (نحو 54 كيلومترا في الجالون): حلت كيكس بديلا لنسيان جوك العام الماضي، ولم يطرأ على السيارة المنافسة بفئة الكروس أوفر المدمجة تغييرا يذكر في نسخة العام الجاري.

شيفروليه إكوينوكس ديزل (نحو 52 كيلومترا في الجالون): تجمع إكوينوكس 2019 نسخة الديزل بين الكفاءة والجانب العملي، وتسجل هذا الرقم في استهلاك الوقود بحمولة مناسبة لأربعة بالغين وشحنة متوسطة.

جي.إم.سي (تيرين) ديزل (نحو 52 كيلومترا في الجالون): لا تختلف تيرين 2019 كثيرا عن شقيقتها إكوينوكس. فالسيارة الجمس تعتمد على نفس محرك شيفروليه 1.6 لتر التربو الديزل وناقل حركة أوتوماتيكي من ست سرعات.

Advertisements

مازدا سي.إكس3 (نحو 50 كيلومترا في الجالون): سي.إكس3 إحدى أفضل السيارات الكروس أوفر في فئتها وتتميز بمحرك 146 حصانا وقيادة سلسة وطابعا رياضيا.

هوندا سي.آر-في (48 كيلومترا في الجالون) رغم أنها لم تسجل أفضل درجة في توفير الوقود في فئتها إلا ان سي.آر-في 2019 تتفوق في كل الخصائص الأخرى تقريبا.

هوندا إتش.آر-في (48 كيلومترا): ربما لا تحظى بجاذبية مثل سيارات أخرى منافسة لكنها تسجل درجة جيدة في توفير الوقود وعملية بمستوى قد لا يوجد في أي سيارة أخرى بقطاع المركبات الكروس أوفر الصغيرة المدمجة.

هيونداي كونا ( 48 كيلومترا) : ظهرت كونا في 2018 ولم يطرأ تغير يذكر على نسخة العام الجديد، وتتميز السيارة بتصميم جذاب وقيادة سلسة.

تويوتا راف-4 (48 كيلومترا في الجالون): طرحت تويوتا نسخة جديدة كليا من راف4 في العام الجديد 2019 يتميز بتصميم لافت ومحرك سعة 2.0 لتر (أربع اسطوانات).



