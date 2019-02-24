«خبير تقني» يُحذر من عدم تحديث «ويندوز7».. ثغرات أمنية ومخاطر

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حذر الخبير التقني، عبدالعزيز الحمادي..، من خطورة الإبقاء على نظام ويندوز 7 وعدم التحديث إلى ويندوز 10.

وقال “الحمادي” عبر “تويتر”: “نظام كمبيوترك Windows 7؟.. يجب عليك تحديثه إلى 10 في أقرب فرصة”.

وأضاف: “شركة مايكروسوفت أعلنت أنها ستتوقف عن دعمه جزئياً في شهر مارس\رجب (بعد أقل من شهر)، وستتوقف عن دعمه بالتحديثات كلياً بداية عام 2020”.

وتابع محذراً: “إذا توقفت تحديثات أي نظام فستكثر فيه الثغرات الأمنية والمخاطر والفيروسات”.

