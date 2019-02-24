وظائف لحملة البكالوريوس بشركة محطات الحاويات برابغ

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أعلنت شركة محطات الحاويات الوطنية المحدودة توفر وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس لذوي الخبرة، للعمل بمحافظة رابغ..، بالمسميات التالية (مدير عمليات محطات الحاويات Container Terminals Operations Manager)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه. المسمى الوظيفي:

– مدير عمليات محطات الحاويات (Container Terminals Operations Manager). Advertisements الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- درجة البكالوريوس في تخصص ذات صلة.

3- خبرة لا تقل عن خمس سنوات.

4- مهارات التواصل الممتازة باللغتين العربية والإنجليزية.

5- إجادة استخدام برامج شركة مايكروسوفت أوفيس (الوورد، والاكسل). موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن وينتهي بتاريخ 2019/04/22م. طريقة التقديم: من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).



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