وزارة الخارجية تعلن توفر وظائف لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية

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أعلنت وزارة الخارجية، عبر موقعها الإلكتروني، وإنفاذاً للتوجيهات الكريمة وحرصاً من الوزارة على إتاحة الفرصة للمواطنين السعوديين للعمل لدى هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية، توفر وظيفتين شاغرتين لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة بالرابط أدناه. المسمى الوظيفي:

1- مدير إدارة (Director (D1) 19026- FT).

2- مدير مركز عمليات أمن المعلومات (Information Security Operations Center Manager (P4) 19038- FT). موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن وينتهي بتاريخ 2019/03/07م. Advertisements طريقة التقديم:

* ولمزيد من المعلومات والتقديم على الوظيفة المشار إليها..، يرجى زيارة الموقع الالكتروني التالي:

1- مدير إدارة (Director (D1) 19026- FT): (اضغط هنا). 2- مدير مركز عمليات أمن المعلومات (Information Security Operations Center Manager (P4) 19038- FT): (اضغط هنا). – كما يرجى تزويد الوزارة بنسخة من التقديم على البريد الإلكتروني الخاص بالمكتب التنفيذي بوكالة الوزارة للشؤون الدولية المتعددة التالي:

[email protected] لمزيد من المعلومات: فضلا الدخول عبر هذا الرابط (اضغط هنا).



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