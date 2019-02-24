وظائف هندسية شاغرة في شركة إريكسون بالرياض وجدة

:



.

أعلنت شركة إريكسون “Ericsson” المتخصصة بمجال صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف هندسية شاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها بالمملكة في كل من الرياض، وجدة.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على اسم:

. مسؤول السلامة والصحة المهنية (الرياض): شهادة الدبلوم التقني أو درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، الصحة والسلامة المهنية).

Advertisements

. مهندس شبكات واتصالات (جدة): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، الاتصالات).

وأوضحت الشركة أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 20 فبراير 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة..، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

