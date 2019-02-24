نتائجها خطيرة.. تحذيرات علمية من تناول الأطعمة المعلبة أثناء الحمل

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حذّرت دراسة جديدة الحوامل من أكل الأطعمة المعلّبة أثناء الحمل لتفادي انتقال مادة BPA الكيميائية المستخدمة في الصناعات الغذائية. وتؤثر هذه المادة على خصوبة المواليد الإناث إذا زادت نسبتها في جسم الحامل. وأظهرت الدراسة أن المعلبات هي المصدر الأساسي لهذه المادة، يليها تعرّض جلد الأم للمادة لكن تأثير هذا التعرّض قليل مقارنة بالأطعمة.

وقام فريق البحث من جامعة بوسطن بمراجعة أدلة وتجارب واختبارات أجريت بين عامي 2000 و2018، وتوصل إلى نتائج أكيدة حول خطورة أكل الحامل للمعلبات.

وأظهرت الأبحاث أن المواد الكيميائية المستخدمة في صناعة المعلبات تؤثر على خصوبة الأجنة لاحقاً وخاصة الإناث..، وتتسبب في فشل المبيض في الإباضة.

