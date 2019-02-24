القيادة تهنّئ أمير الكويت بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب خادم الحرمين -باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية- عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للشيخ صباح، ولحكومة وشعب دولة الكويت الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

وأشاد بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، والتي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة.

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من جانبه، بعث نائب خادم الحرمين الشريفين سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب نائب خادم الحرمين الشريفين عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة للشيخ صباح، ولحكومة وشعب دولة الكويت الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

والعيد الوطني الكويتي هو عطلة رسمية احتفالًا بذكرى استقلال الكويت عن المملكة المتحدة، ويحتفل به في 25 فبراير من كل عام.

وكانت الكويت قد حازت استقلالها في 19 يونيو 1961 في عهد الشيخ عبدالله السالم الصباح، وقد شهدت الذكرى السنوية لذلك التاريخ أول احتفال كويتي بعيد الاستقلال، حيث أُقيم في 19 يونيو 1962، وظلّ الكويتيون يقيمون عيد الاستقلال الكويتي في 19 يونيو من كل عام ما بين عامي 1962-1964، حتى صدر في 18 مايو 1964 مرسوم أميري جرى بموجبه دمج عيد الاستقلال بعيد جلوس الأمير عبدالله السالم الصباح الموافق يوم 25 فبراير من كل عام بداية من عام 1965، نظرًا لحرّ الصيف الشديد في الكويت الذي يحول دون إقامة احتفالات تتناسب مع المناسبة، ومنذ ذلك الحين والكويت تحتفل بعيد استقلالها في هذا التاريخ الذي أصبح يسمى بـ«العيد الوطني».

