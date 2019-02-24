كراني: حزام سحابي قادم من إفريقيا تتخلله خلايا ممطرة

توقع خبير الطقس والأرصاد الجوية، حسن كراني، أن يسود أجواءَ المملكة كافة طقسٌ دافئ، مع انحسار الكتلة الباردة التي أثرت على الأجواء خلال الأيام الماضية.

وقال كراني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الأحد: «بدأت الكتلة الباردة رحيلها عن الشمال ليسود الدفء أجواء المملكة كافة، مع تحرك حزام سحابي من أواسط إفريقيا في اتجاه الغربية والمرتفعات الجبلية وشرقها والجنوبية الغربية وتحرك تدريجي للوسطى ثم للشرقية تتخلله خلايا ممطرة خاصة على الغربية، المصايف، الجنوبية الغربية».

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت أن تكون الفرصة مهيأة اليوم؛ لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات عسير، ونجران، وجازان، والباحة، والطائف.

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وأشارت الهيئة في تقرير صادر عنها، إلى أن السماء ستبقى غائمة إلى غائمة جزئيًّا، على غرب وشمال غرب المملكة، في حين يتوقع تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر على سواحل الخليج العربي.

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت هيئة الأرصاد، أن الرياح السطحية ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج.

أما الخليج العربي، فالرياح السطحية جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.