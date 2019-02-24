استشهاد البطل «النجعي» أثناء أدائه مهامه الأمنية والعسكرية في الحد الجنوبي

كشفت مصادر لـ«عاجل» عن استشهاد أحد أفراد الحرس الوطني، صباح أمس السبت، في ميدان العزة والشرف في الحد الجنوبي بمنطقة نجران، وذلك أثناء أدائه واجبه دفاعًا عن دينه ووطنه، ليكون مصدر فخر واعتزاز لأسرته وقبيلته ولكافة أبناء مجتمعه.

وأكّدت المصادر استشهاد البطل الرقيب عيسى بن حسين النجعي من منسوبي الحرس الوطني، عندما كان يقوم بمهامّه الأمنية والعسكرية على الشريط الحدودي؛ حمايةً لحدود البلاد مع زملائه المرابطين، مسجلًا بذلك اسمه ضمن الشهداء الأبطال في الحد الجنوبي الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم وذويهم في سبيل الوطن وأمنه واستقراره.

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وأضافت المصادر أنّ تنسيقًا تم مع ذوي الشهيد «النجعي» لتسلم جثمانه.

وقال محمد بن يحيى النجعي، عم الشهيد: إنه من المنتظر أن يصل جثمان ابن أخيه، مساء اليوم، عبر طائرة خاصة إلى مطار القاعدة الجوية في محافظة الخرج بمنطقة الرياض، والصلاة عليه بعد صلاة العصر وتشييع جنازته إلى مقبرة الخرج.

وأوضح محمد النجعي، أنّ ابن أخيه الشهيد متزوج ولديه 7 أبناء ويسكن مع أسرته بمحافظة الخرج، مؤكدًا أنه كان محبًا لوطنه ويطمح بأن يكون واحدًا من الأبطال المشاركين في الحد الجنوبي الذين يبذلون كل غالٍ ونفيس من أجل الدفاع عن دينهم ووطنهم، ولكي يؤدي واجبه بكل شجاعة واعتزاز.