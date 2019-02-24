سفيرة المملكة في واشنطن ترفع شكرها وامتنانها لخادم الحرمين وولي العهد

رفعت الأميرة ريما بنت بندر آل سعود شكرها وامتنانها إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة تعيينها سفيرة لخادم الحرمين في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وقالت الأميرة ريما، عبر حسابها على «تويتر»، اليوم الأحد: «أرفع أصدق عبارات الشكر والامتنان لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد- حفظهما الله- على هذه الثقة الكريمة الغالية بتعييني سفيرة في الولايات المتحدة الأمريكية».

وأضافت سفيرة خادم الحرمين في واشنطن: «سأعمل بإذن الله لخدمة وطني وقادته وكافة أبنائه ولن أدخر جهدًا في سبيل ذلك».

وكان خادم الحرمين الشريفين قد أصدر، أس السبت، أمرًا ملكيًا، يقضي بتعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود سفيرة لخادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية بمرتبة وزير.



السيرة الذاتية

الأميرة ريما بنت بندر حاصلة على بكالوريس الآداب من كلية مونت فيرون بجامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٩٩.

وعملت الأميرة ريما بنت بندر كمستشارة في مكتب ولي العهد.

كما عملت كوكيلة للتخطيط والتطوير في الهيئة العامة للرياضة.

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أصبحت الأميرة أول امرأة تتولى اتحاد متعدّد الرياضات في المملكة من خلال منصبها كرئيسة للاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية.

من إنجازاتها عملها إلى جانب وزارة التعليم لتأسيس التعليم الرياضي للفتيات في المدراس، ومشاركة النساء في العديد من المنافسات الرياضية.

كان للأميرة ريما دور كبير في الالتفات والتوعية بمشكلة صحية كبيرة وهي سرطان الثدي.

عملت السفير الجديدة في واشنطن في منصب الرئيس التنفيذي لشركة ألفا انترناشونال/ هارفي نيكلز؛ حيث دخلت ضمن قائمة مجلة فاست كومباني الأمريكية للأشخاص الأكثر إبداعًا عام 2014.

وأطلقت الأميرة ريما بنت بندر ال سعود مبادرة 10ksa التي تمكنت من الدخول إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية بعد صناعة أكبر شريط وردي في العالم، والذي يرمز لمكافحة سرطان الثدي. كما وأنها المؤسس لمبادرة ألف خير.

وأخيرًا تم اختيارها لتكون في المرتبة السادسة عشرة ضمن قائمة مجلة «فوربس الشرق الأوسط» لأقوى 200 امرأة عربية.

