خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرًا بالعفو عن عددٍ من المصريين المسجونين في المملكة

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأحد، أمرًا ملكيًا بالعفو والإفراج عن عددٍ من المواطنين المصريين المسجونين في المملكة بعدد من القضايا المتنوعة.

جاء ذلك تقديرًا من مقام خادم الحرمين الشريفين للشعب المصري الشقيق، وبالتزامن مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى بلده الثاني جمهورية مصر العربية.

Advertisements

ونصَّ الأمر الكريم بالعفو والإفراج عن عددٍ من المواطنين المصريين الموقوفين والمسجونين في المملكة في عددٍ من القضايا المتنوعة- وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات ذات الصلة المعمول بها- أو مخالفين لقواعد الإقامة غير القادرين على سداد الغرامات المقررةـ نظامًاـ بما يمكّنهم من العودة إلى بلادهم، جمهورية مصر العربية، وأن تتولى السفارة المصرية في المملكة متابعة ذلك مع الجهات المعنية بما يكفل سرعة عودتهم إلى بلدهم الشقيق.

هذا، وقد ثمّن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، المبادرة الكريمة لخادم الحرمين الشريفين التي تعكس ما توليه قيادة المملكة من اهتمام ورعاية بالغة لمصر، حكومة وشعبًا.

يشار إلى أنَّ خادم الحرمين الشريفين يتواجد في مدينة شرم الشيخ المصرية لحضور قمة الدول الأوروبية والعربية التي تبدأ اليوم الأحد وتستمر لمدة يومين.

