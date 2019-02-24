السعودية اليوم / لجنة التنمية الاجتماعية بالمدينة المنور تنظم ملتقى "أبعاد للعلاقات العامة والإعلام"



المدينة المنورة 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واس

تنظم لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمدينة المنورة في الخامس من شهر رجب المقبل، ملتقى "أبعاد للعلاقات العامة والإعلام"، الذي يهدف إلى إثراء وتنمية مهارات العاملين والمهتمين بمجال العلاقات العامة والإعلام في مختلف القطاعات، وذلك بفندق زمزم بولمان المدينة.

وتتناول محاور الملتقى على مدى يومين تعريف مفهوم العلاقات العامة وأبرز مهامها, إضافة إلى العصر الرقمي وتأثيره على النشاط الاتصالي للعلاقات العامة, إلى جانب صناعة المحتوى الرقمي وعوامل نجاحها, وما يتعلق بالجوانب الإعلامية وكيفية التعامل مع الأزمات الإعلامية الرقمية ودور العلاقات العامة تجاهها.

// انتهى //

10:44ت م

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المدينة المنورة 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واستنظم لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمدينة المنورة في الخامس من شهر رجب المقبل، ملتقى "أبعاد للعلاقات العامة والإعلام"، الذي يهدف إلى إثراء وتنمية مهارات العاملين والمهتمين بمجال العلاقات العامة والإعلام في مختلف القطاعات، وذلك بفندق زمزم بولمان المدينة.وتتناول محاور الملتقى على مدى يومين تعريف مفهوم العلاقات العامة وأبرز مهامها, إضافة إلى العصر الرقمي وتأثيره على النشاط الاتصالي للعلاقات العامة, إلى جانب صناعة المحتوى الرقمي وعوامل نجاحها, وما يتعلق بالجوانب الإعلامية وكيفية التعامل مع الأزمات الإعلامية الرقمية ودور العلاقات العامة تجاهها.// انتهى //10:44ت م0026

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