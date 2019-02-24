السعودية اليوم / مدير السعودية اليوم صندوق تنمية الموارد البشرية يستعرض برامج التمكين ودعم التدريب والتوظيف خلال ملتقى فرصتي بالقصيم

القصيم 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واساستعرض مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" الدكتور محمد بن أحمد السديري، برامج التمكين ودعم التأهيل والتوظيف والتدريب الموجهة للمواطنين والمواطنات، وذلك بهدف رفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، والمبادرات التي يقدمها الصندوق لأصحاب ورواد الأعمال.وأكد مدير عام الصندوق أن الصندوق يقدم برامج تدعم تأهيل وتدريب وتوظيف القوى الوطنية لزيادة قدرتهم على العمل والإنتاجية، كما صمم برامج وخدمات متخصصة تتوافق مع متطلبات سوق العمل وتدعم الباحثين عن عمل من خلال مراكز التوظيف المنتشرة حول المملكة.واستعرض الدكتور السديري، خلال حديثه في الجلسة الافتتاحية لملتقى القصيم لتمكين الشباب الأول "فرصتي" بحضور صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز، أمير منطقة القصيم، دور الصندوق في تمكين وتأهيل الشباب والفتيات، للمشاركة في سوق العمل، ورفع قدراتهم ومهاراتهم، مضيفًا أن برامج ومبادرات "هدف" تسهم في دعم وتمكين ريادي الأعمال، وذلك بالتكامل مع منظومة العمل والتنمية الاجتماعية للمواءمة مع البرامج الوطنية، بما يعزز الدور التكاملي للصندوق.وتحدث الدكتور السديري، عن رحلة الباحثين عن عمل والموظفين ورواد وأصحاب الأعمال مع "هدف"، وما يقدمه الصندوق خلال هذه الرحلة من خدمات وبرامج تأهيل وتدريب وتطوير، لمساعدتهم على مواصلة رحلة النجاح والاستقرار في أعمالهم.وأطلعَ مدير عام "هدف" الحضور على جملة من برامج دعم التدريب والتوظيف والتمكين التي يقدمها الصندوق، كتحويل فروع "هدف" إلى مراكز تأهيل وتوظيف، وبرنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، ومنصة الإرشاد المهني "سبل"، وبرنامج تسعة أعشار الداعم لرواد ورائدات الأعمال، والتدريب الصيفي "صيفي"، ومنصة التدريب الإلكتروني "دروب"، والبوابة الوطنية للعمل "طاقات"، وبرنامج التدريب على رأس العمل "تمهير".وتابع الدكتور السديري حديثه عن برامج الدعم والتمكين، وتطرق إلى برنامج توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة "توافق"، وبرنامجي دعم نقل المرأة العاملة "وصول" ودعم حضانة أطفال المرأة العاملة "قرة".// انتهى //10:25ت م0022