السعودية اليوم / ارتفاع حصيلة ضحايا حادث منجم بالصين إلى 21 قتيلا



بكين 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واس

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث وقع بأحد المناجم في منطقة منغوليا الداخلية بالصين أمس إلى 21 قتيلاً.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن 29 شخصًا أصيبوا في الحادث ويجرى علاجهم الآن في أحد المستشفيات, مبينة أن سبب الحادث حدوث عطل في المكابح، حيث اصطدمت المركبة بحائط النفق.

// انتهى //

10:14ت م

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بكين 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واسارتفعت حصيلة ضحايا حادث وقع بأحد المناجم في منطقة منغوليا الداخلية بالصين أمس إلى 21 قتيلاً.وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن 29 شخصًا أصيبوا في الحادث ويجرى علاجهم الآن في أحد المستشفيات, مبينة أن سبب الحادث حدوث عطل في المكابح، حيث اصطدمت المركبة بحائط النفق.// انتهى //10:14ت م0019

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