السعودية اليوم / "الأرصاد" تنّبه من تكون سحب رعدية ممطرة على الباحة



الباحة 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من تكون سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة، على منطقة الباحة.

وشمل التنبيه مدينة الباحة ومحافظات بلجرشي والمندق والأجزاء المجاورة، وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

// انتهى //

10:12ت م

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الباحة 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واسنبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من تكون سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة، على منطقة الباحة.وشمل التنبيه مدينة الباحة ومحافظات بلجرشي والمندق والأجزاء المجاورة، وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.// انتهى //10:12ت م0018

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