السعودية اليوم / أكثر من 38 ألف مستفيد من خدمات مستشفى الخاصرة



الرياض 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واس

قدم مستشفى الخاصرة العام الخدمات لأكثر من 38400 مستفيد خلال العام الماضي 2018م، حيث راجع الإسعاف والطوارئ 21000 حالة ، بينما بلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية 17400 مراجعاً خلال الفترة نفسها.

وأوضحت صحة الرياض أن المستشفى أجرى 55000 فحص شملت 27000 فحص مخبري، و 28000 فحص شعاعي وذلك خلال نفس الفترة .

// انتهى //

10:06ت م

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الرياض 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واسقدم مستشفى الخاصرة العام الخدمات لأكثر من 38400 مستفيد خلال العام الماضي 2018م، حيث راجع الإسعاف والطوارئ 21000 حالة ، بينما بلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية 17400 مراجعاً خلال الفترة نفسها.وأوضحت صحة الرياض أن المستشفى أجرى 55000 فحص شملت 27000 فحص مخبري، و 28000 فحص شعاعي وذلك خلال نفس الفترة .// انتهى //10:06ت م0015

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