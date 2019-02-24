السعودية اليوم / وظائف أكاديمية شاغرة بجامعة نجران



نجران 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واس

تواصل جامعة نجران استقبال طلبات المتقدمين لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة على "وظيفة معيد"، التي ترغب في شغلها بكفاءات وطنية مؤهلة علمياً وعملياً.

وأوضحت الجامعة أن استقبال الطلبات مستمر على موقع الجامعة الإلكتروني https://academyjobs.nu.edu.sa، حتى الخميس القادم، وسيكون التعيين داخل كليات الجامعة والفروع التابعة لها.

// انتهى //

09:50ت م

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نجران 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واستواصل جامعة نجران استقبال طلبات المتقدمين لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة على "وظيفة معيد"، التي ترغب في شغلها بكفاءات وطنية مؤهلة علمياً وعملياً.وأوضحت الجامعة أن استقبال الطلبات مستمر على موقع الجامعة الإلكتروني https://academyjobs.nu.edu.sa، حتى الخميس القادم، وسيكون التعيين داخل كليات الجامعة والفروع التابعة لها.// انتهى //09:50ت م0014

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