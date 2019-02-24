شكرا لقرائتكم خبر عن نفذ ضربات جوية ضد داعش .. معلومات لا تعرفها عن الأمير خالد بن سلمان والان نبدء بالتفاصيل
كما أن قرب الامير خالد بن سلمان من ولي العهد ووزير الدفاع وعمله معه في مكتب وزير الدفاع ساعده على الإلمام بتفاصيلها اكثر ومعرفة خطط تطويره الاستراتيجية التي أعلن عنها مؤخراً.
وعين الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز سفيرا للمملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية في 22 أبريل من عام 2017. قدم أوراق اعتماده إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتولى رسمياً منصبه في 21 يوليو من عام 2017.
يشار إلى أن الأمير خالد تخرج من كلية الملك فيصل الجوية بالرياض ثم انضم إلى القوات الجوية الملكية السعودية. وتلقى تدريبه الأولي في قاعدة راندولف الجوية في سان أنطونيو، تكساس. وتلقى التدريب المتقدم في قاعدة كولومبوس الجوية في كولومبوس، ميسيسيبي. كما درس الحروب الإلكترونية المتقدمة في فرنسا.
وقبل تعينه سفيرا للمملكة في واشنطن، عمل سموه كمستشارًا في مكتب سمو وزير الدفاع ومن ثم مستشارا في سفارة المملكة في واشنطن ، وخلال فترة عمله كمستشار في مكتب سمو وزير الدفاع تم تكليفه من قبل سمو ولي العهد بملفات ومسئوليات عدة.
وكان الأمير خالد ملاصقاً لولي العهد منذ فترة طويلة، واستطاع خلال هذه الفترة ان يستوعب رؤية ولي العهد لتطوير وزارة الدفاع لتكون في مصاف الدول المتقدمة عسكرياً.
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