شكرا لقرائتكم خبر عن من هي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان أول سفيرة للمملكة؟ والان نبدء بالتفاصيل
وتتمتع الأميرة ريما بخبرات محلية ودولية متميزة ، حيث عملت كمستشارة في مكتب ولي العهد ، كما عملت كوكيلة للتخطيط والتطوير في الهيئة العامة للرياضة.
وأصبحت الأميرة أول امرأة تتولى اتحاد متعدد الرياضات في المملكة من خلال منصبها كرئيسة للاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية ، ومن إنجازاتها عملها إلى جانب وزارة التعليم لتأسيس التعليم الرياضي للفتيات في المدراس، ومشاركة النساء في العديد من المنافسات الرياضية.
وكان للأميرة ريما دور كبير في الالتفات والتوعية بمشكلة صحية كبيرة وهي سرطان الثدي ، كما عملت في منصب الرئيس التنفيذي لشركة ألفا انترناشونال هارفي نيكلز ، حيث دخلت ضمن قائمة مجلة فاست كومباني الأمريكية للأشخاص الأكثر إبداعا عام 2014
ومن ضمن إنجازات الأميرة أنها أطلقت مبادرة 10ksa التي تمكنت من الدخول إلى موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعد صناعة أكبر شريط وردي في العالم والذي يرمز لمكافحة سرطان الثدي. كما وأنها المؤسس لمبادرة ألف خير ، كما تم اختيارها لتكون في المرتبة السادسة عشر ضمن قائمة مجلة "فوربس الشرق الأوسط" لأقوى 200 امرأة عربية.
يشار أن الاميرة ريما بنت بندر حاصلة على بكالوريس الاداب من كلية مونت فيرون بجامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة الامريكية عام ١٩٩٩.
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