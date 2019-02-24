الارشيف / اخبار السعوديه

وظائف أكاديمية شاغرة بجامعة نجران

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف أكاديمية شاغرة بجامعة نجران والان نبدء بالتفاصيل

تواصل جامعة نجران استقبال طلبات المتقدمين لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة على "وظيفة معيد"، التي ترغب في شغلها بكفاءات وطنية مؤهلة علمياً وعملياً.

وأوضحت الجامعة أن استقبال الطلبات مستمر على موقع الجامعة الإلكتروني https://academyjobs.nu.edu.sa، حتى الخميس القادم، وسيكون التعيين داخل كليات الجامعة والفروع التابعة لها.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وظائف أكاديمية شاغرة بجامعة نجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا