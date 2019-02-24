شكرا لقرائتكم هذه أولى مهام ريما بنت بندر في منصب السفير بواشنطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

أكدت شبكة فرانس 24 أن الأميرة ريما بنت بندر التي عُينت بالأمس سفيرة للمملكة في الولايات المتحدة الأميركية، ستكون أولى مهامها مواجهة المشرعين الديمقراطيين في الكونغرس، والذين يسعون لبث سمومهم في العلاقات التي تجمع الرياض وواشنطن.

وأشارت الشبكة الفرنسية إلى أن تعيين الأمير ريما بنت بندر في هذا المنصب سيكون بمثابة رسالة تعكس مدى التطور الاجتماعي الذي بات ظاهرًا في السعودية خلال السنوات القليلة الماضية.

وقال كريستيان أولريتشسين، الزميل في معهد بيكر التابع لجامعة رايس في الولايات المتحدة لوكالة “فرانس برس”: “تعيين مبعوث جديد يدل على محاولة من جانب الرياض لإعادة العلاقات مع واشنطن لصورتها التقليدية”.

وأبرزت فرانس برس تاريخ عائلة الأميرة ريما، حيث إنها ابنة سفير سابق في الولايات المتحدة لفترة طويلة، كما كان والدها من أبرز المدافعين عن تمكين المرأة في المملكة.

وأعاد الديمقراطيون المحاولة لإنهاء التعاون العسكري بين الولايات المتحدة والتحالف الذي تقوده المملكة ضد عناصر الحوثيين المدعومين من إيران، وهو الأمر الذي اصطدم بجهل واضح للقوانين الدستورية.

وقال عدد من النواب الديمقراطيين، إن “استخدام القوات الأميركية خارج حدود الولايات المتحدة هو أمر يجب أن يحظى بموافقة من جانب الكونغرس، وهو الأمر الذي ينص عليه الدستور الأميركي بشكل صريح، وذلك حسب ما جاء في رويترز.

ومن جانبها، ردت الإدارة الأميركية على مزاعم الديمقراطيين، حيث قالت إن الفهم والتطبيق لتلك المواد الدستورية لا يتناسب مع حالة التعاون بين المملكة والولايات المتحدة في اليمن، خاصة وأن الطائرات الأميركية تقوم بتزويد نظيراتها السعودية بالوقود وغيرها من أشكال الدعم في الحرب باليمن.



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