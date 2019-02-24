شكرا لقرائتكم عصابة السطو على المحلات في قبضة شرطة الرياض.. نفذوا 34 جريمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أطاحت شرطة منطقة الرياض بتشكيل عصابي من ستة وافدين بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب (٣٤) جريمة سلب وسطو تمثلت في السرقة من محال تجارية تحت تهديد السلاح.

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وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم/ شاكر بن سليمان التويجري بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها، أسفرت -بفضل الله تعالى- عن ضبط تشكيل عصابي من ستة وافدين (ثلاثة سوريين وفلسطيني وأردني ومصري/ تراوحت أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس)، والقبض عليهم بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب (٣٤) جريمة سلب وسطو تمثلت في السرقة من محال تجارية بعد احتجاز القائمين على حراستها تحت تهديد السلاح وكسر ما فيها من خزائن حديدية والاستيلاء على محتوياتها من أموال وممتلكات، بالإضافة إلى إتلاف أجهزة صرف إلى بنكية بإطلاق أعيرة نارية عليها، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية.

وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.



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