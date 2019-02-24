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شكرا لقرائتكم الرياض والقاهرة.. محطات وثيقة من الترابط منذ الملك المؤسس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض
العلاقات بين المملكة العربية السعودية ومصر، صمام أمان للمنطقة، انطلاقاً من وحدة المصير المشترك بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وبالأمس زار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مصر لحضور فعاليات القمة العربية الأوروبية، والتقي خلال زيارته الكريمة بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، حيث تأتي هذه الزيارة امتداداً للعلاقات والروابط الوثيقة بين البلدين، منذ عهد الملك المؤسس رحمه الله.
وتوطدت العلاقات بين الرياض والقاهرة، ومرت بالعديد من المحطات، لتجسد روابط الصداقة والأخوة بين البلدين والشعبين الشقيقين.
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