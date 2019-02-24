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شكرا لقرائتكم أول تعليق من الأمير خالد بن سلمان بعد تعيينه نائباً لوزير الدفاع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض
علق صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على تعيينه نائباً لوزير الدفاع بمرتبة وزير.
وقال الأمير خالد بن سلمان، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “يشرفني أن أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله- على الثقة الكريمة بتعييني نائباً لوزير الدفاع”.
وسأل الأمير خالد بن سلمان الله عز وجل العون في خدمة دينه ووطنه.
وأضاف في تغريدة أخرى “ها نحن نعود لميدان العز والشرف وإن شاء الله أكون سيفاً لسمو سيدي وزير الدفاع في وجه كل معتدي على وطننا الغالي. وأسأل الله عز وجل أن يوفقني في تحقيق رؤية القيادة لخدمة رجالاً عرفتهم مخلصين لدينهم ووطنهم”.
يذكر أنه صدرت أمس السبت، ثلاثة أوامر ملكية شملت تعيين صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود سفيرة لخادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية بمرتبة وزير.
كما صدر أمر ملكي بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائباً لوزير الدفاع بمرتبة وزير.
كما تضمنت الأوامر الملكية صرف راتب شهر مكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة.
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