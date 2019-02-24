الان تتابع وظائف أكاديمية شاغرة بجامعة نجران والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل نجران- الخليج 365:
تواصل جامعة نجران استقبال طلبات المتقدمين لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة على “وظيفة معيد”، التي ترغب في شغلها بكفاءات وطنية مؤهلة علمياً وعملياً.
وأوضحت الجامعة أن استقبال الطلبات مستمر على موقع الجامعة الإلكتروني https://academyjobs.nu.edu.sa، حتى الخميس القادم، وسيكون التعيين داخل كليات الجامعة والفروع التابعة لها.
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