السعودية | هذا ما قالته سفيرة السعودية لدى أميركا في أول تعليق لها

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جدة - بواسطة طلال الحمود - عبرت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود عقب تعيينها سفيرة للمملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأميركية عن امتنانها وشكرها لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، متعهدة بخدمة بلادها وقادتها والسعوديين. وكتبت الأميرة ريما بنت بندر في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي في موقع "تويتر": "سأعمل بإذن الله لخدمة وطني وقادته وكافة أبنائه، ولن أدخر جهداً في سبيل ذلك". وكان صدر أمر ملكي سعودي، السبت، بتعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود سفيرة لخادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية بمرتبة وزير.

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