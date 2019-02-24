السعودية اليوم / "شرح تفسير السعدي" درس علمي بنجران غداً



نجران 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واس

ينظم مركز الدعوة والإرشاد بنجران غداً، درساً علمياً بعنوان "شرح تفسير السعدي"، وذلك بجامع خادم الحرمين الشريفين بالخالدية بمدينة نجران.

ويأتي الدرس الذي يقام بعد صلاة المغرب، ضمن مناشط وبرامج المركز المنبرية خلال العالم الحالي.

// انتهى //

08:17ت م

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نجران 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واسينظم مركز الدعوة والإرشاد بنجران غداً، درساً علمياً بعنوان "شرح تفسير السعدي"، وذلك بجامع خادم الحرمين الشريفين بالخالدية بمدينة نجران.ويأتي الدرس الذي يقام بعد صلاة المغرب، ضمن مناشط وبرامج المركز المنبرية خلال العالم الحالي.// انتهى //08:17ت م0009

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