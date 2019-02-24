السعودية اليوم / مركز المعلومات الوطني يٌدرّب 12.295 متدرباً عبر 98 برنامجاً تدريبياً



الرياض 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واس

درّب مركز المعلومات الوطني برئاسة أمن الدولة، ممثلاً بمعهد تقنية المعلومات، خلال العام 2018م، عبر 98 برنامجاً تدريبياً 12295 متدرباً من منسوبي 25 قطاعاً و 13 إمارة و 20 جهة حكومية.

وتنوعت الخطط والبرامج التدريبية المنفذة من قبل المعهد في مختلف مناطق المملكة لتشمل الخطط التدريبية في برامج القيادات الإدارية وبرامج الأنظمة الآلية "الأمنية والإدارية"، والبرامج التخصصية لأمن المعلومات والشبكات والصيانة وبرامج الحاسبات الشخصية وبرامج مسار الفني الشامل والندوات وورش العمل المختلفة.

ويعكف معهد تقنية المعلومات بمركز المعلومات الوطني على تنفيذ خطته التدريبية للعام الحالي 2019م، التي جرى التركيز فيها على البرامج التخصصية، التي تعنى بالمحافظة على أمن المعلومات وسريتها وإيجاد بيئة آمنة للبيانات وتوعية المستفيدين من المخاطر التي تحيط بأمن المعلومات وطرق التعامل معها حال حدوثها لا قدر الله مما يسهم في رفع مستوى الاستجابة الفورية لأي طارئ.

يذكر أن مركز المعلومات الوطني ممثلاً بمعهد تقنية المعلومات يسعى إلى تدريب كوادره البشرية بصفه دورية، إضافة إلى تدريب منسوبي قطاعات رئاسة أمن الدولة والقطاعات الأمنية والخدمية التابعة لوزارة الداخلية على كل ما يستجد من أنظمة آلية وبرامج تدريبية، بغية الوصول إلى مستوى أداء أعلى من قبل العاملين، لتقديم خدمات تقنية ذات جودة عالية لكل مواطن ومقيم، كما يحظى معهد تقنية المعلومات بشراكات ومبادرات مع العديد من الشركات العالمية المتخصصة في مجال تقنية المعلومات بهدف الاستفادة من الخبرات لتطوير العملية التدريبية.

// انتهى //

08:17ت م

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الرياض 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واسدرّب مركز المعلومات الوطني برئاسة أمن الدولة، ممثلاً بمعهد تقنية المعلومات، خلال العام 2018م، عبر 98 برنامجاً تدريبياً 12295 متدرباً من منسوبي 25 قطاعاً و 13 إمارة و 20 جهة حكومية.وتنوعت الخطط والبرامج التدريبية المنفذة من قبل المعهد في مختلف مناطق المملكة لتشمل الخطط التدريبية في برامج القيادات الإدارية وبرامج الأنظمة الآلية "الأمنية والإدارية"، والبرامج التخصصية لأمن المعلومات والشبكات والصيانة وبرامج الحاسبات الشخصية وبرامج مسار الفني الشامل والندوات وورش العمل المختلفة.ويعكف معهد تقنية المعلومات بمركز المعلومات الوطني على تنفيذ خطته التدريبية للعام الحالي 2019م، التي جرى التركيز فيها على البرامج التخصصية، التي تعنى بالمحافظة على أمن المعلومات وسريتها وإيجاد بيئة آمنة للبيانات وتوعية المستفيدين من المخاطر التي تحيط بأمن المعلومات وطرق التعامل معها حال حدوثها لا قدر الله مما يسهم في رفع مستوى الاستجابة الفورية لأي طارئ.يذكر أن مركز المعلومات الوطني ممثلاً بمعهد تقنية المعلومات يسعى إلى تدريب كوادره البشرية بصفه دورية، إضافة إلى تدريب منسوبي قطاعات رئاسة أمن الدولة والقطاعات الأمنية والخدمية التابعة لوزارة الداخلية على كل ما يستجد من أنظمة آلية وبرامج تدريبية، بغية الوصول إلى مستوى أداء أعلى من قبل العاملين، لتقديم خدمات تقنية ذات جودة عالية لكل مواطن ومقيم، كما يحظى معهد تقنية المعلومات بشراكات ومبادرات مع العديد من الشركات العالمية المتخصصة في مجال تقنية المعلومات بهدف الاستفادة من الخبرات لتطوير العملية التدريبية.// انتهى //08:17ت م0008

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