، خالد بن سلمان: سأكون سيفاً لوزير الدفاع في وجه كل معتدٍّ ،

محمد بن مسعود - الدمام - رفع أسمى آيات الشكر للقيادة: ها نحن نعود إلى ميدان العز والشرف

رفع نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان؛ أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد -حفظهما الله- على الثقة الكريمة بتعيينه نائباً لوزير الدفاع.

وقال سموه مغرِّداً اليوم: ها نحن نعود إلى ميدان العز والشرف، وإن شاء الله أكون سيفاً لسمو سيدي وزير الدفاع، في وجه كل معتدٍّ على وطننا الغالي. وأسأل الله -عزّ وجلّ- أن يوفقني في تحقيق رؤية القيادة لخدمة رجال عرفتهم مخلصين لدينهم ووطنهم.

وكان قد صدر أمر ملكي، أمس، بتعيين الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ نائباً لوزير الدفاع بمرتبة وزير.