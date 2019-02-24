، أول تغريدة من "ريما بنت بندر" بعد تعيينها سفيرة بالولايات المتحدة .. ماذا قالت؟ ،

محمد بن مسعود - الدمام - عبر حسابها الرسمي في "تويتر"

غرَّدت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان؛ بعد ساعات قليلة من صدور أمر ملكي بتعيينها سفيرة لخادم الحرمين في الولايات المتحدة الأمريكية بمرتبة وزير، كأول امرأة تتقلّد المنصب الرفيع في تاريخ السعودية.

وأفاضت الأميرة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، بعبارات الشكر للقيادة السعودية، مؤكدةً عزمها عدم ادخار أيّ جهد في خدمة الوطن، إذ كتبت: "أرفع أصدق عبارات الشكر والامتنان لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله- على هذه الثقة الكريمة الغالية بتعييني سفيرة في الولايات المتحدة الأمريكية، وسأعمل -بإذن الله- لخدمة وطني وقادته وأبنائه كافة ولن أدخر جهداً في سبيل ذلك".

يُذكر أن نائب الملك صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أصدر باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- ثلاثة أوامر، تضمنت صرف راتب شهر مكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية بالحد الجنوبي، وتعيين الأمير "خالد بن سلمان"؛ نائباً لوزير الدفاع، وتعيين ريما بنت بندر بن سلطان؛ سفيرة لخادم الحرمين بالولايات المتحدة.