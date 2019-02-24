، "الأرصاد": سماء غائمة غرب وشمال المملكة وضباب على سواحل الخليج العربي ،

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توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوناً للسحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: عسير، نجران، جازان، الباحة، والطائف، في حين تبقى السماء غائمة إلى غائمة جزئياً على غرب وشمال غرب المملكة.. كما يُتوقع تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر على سواحل الخليج العربي.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
"الأرصاد": سماء غائمة غرب وشمال المملكة وضباب على سواحل الخليج العربيوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-24
توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوناً للسحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: عسير، نجران، جازان، الباحة، والطائف، في حين تبقى السماء غائمة إلى غائمة جزئياً على غرب وشمال غرب المملكة.. كما يُتوقع تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر على سواحل الخليج العربي.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
24 فبراير 2019 - 19 جمادى الآخر 1440
08:11 AM
سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات عسير ونجران وجازان والباحة والطائف
توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوناً للسحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: عسير، نجران، جازان، الباحة، والطائف، في حين تبقى السماء غائمة إلى غائمة جزئياً على غرب وشمال غرب المملكة.. كما يُتوقع تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر على سواحل الخليج العربي.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
، "الأرصاد": سماء غائمة غرب وشمال المملكة وضباب على سواحل الخليج العربي ،
المصدر : الخليج 365
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