أبطال القوات المسلحة السعودية.. ولاء للوطن تؤكده ثلاثية «الالتزام والانضباط والصدق»

أثبت رجال الجيش السعودي أنهم على قدر المسئولية في جميع المهام الموكلة إليهم، وسيظل ولاؤهم لبلدهم وقيادتهم مضرب الأمثال، ولا يمكن أن تزعزعها أية مغريات.

وإذا ما تابعتهم في التدريبات والتمارين العسكرية التي يؤدونها ستجدهم في أعلى درجات الرجولة واليقظة والاهتمام، وبحسب العميد الركن محمد بن إبراهيم الربيع، فإن التدريبات التي يؤديها المنتسبون للقوات المسلحة السعودية حققت الأهداف المروجة منها، بفضل الانضباط والالتزام الذي يتمتع به جنود المملكة بمختلف رتبهم ووظائفهم العسكرية.

وفي مواجهة التحديات التي توجهها المنطقة، أقسم رجال القوات المسلحة على الولاء والانتماء للبلد وقادتهم، وتوافقوا جميعًا على راية حب الوطن، مؤمنين بتسليمها جيلا بعد جيل، وخلفا من سلف.. أصلها الثابت الدم الواحد ، وفروعها الحب الخالص والولاء، والصبر في الشدائد ، والثبات في الفتن ، والذود حتى النصر أو الشهادة ، وصدق النصح عند السؤال ، والعفة عند الأمانة.

ولاء العسكريين لولاة الأمر، وصدق انتمائهم لوطنهم، هما مناط التكليف للعمل في المجال العسكري، فضلاً عن كونهما وجهين لعملة (المواطنة الصالحة) التي تربط بين القادة وشعوبهم في كل الأمم، كما أن ولاء العسكري السعودي لوطنه يتغذى من رافدين: أولهما: أنه مواطن صالح من أبناء الوطن، ثانيهما: أنه اختير من قبل ولي الأمر أو من ينوب عنه لحمل أمانة الدفاع عن الوطن وصيانة سلمه وأمنه، وبموجب هذا الاختيار فوضت إليه السلطات وخوّلت له الصلاحيات التي يمارس من خلالها عمله القيادي ضمن التسلسل المعمول به في المؤسسة العسكرية.

ومن المتفق عليه أن أول مراتب الولاء تتجسّد في الطاعة، وهي ما أشار إليها نص القسم بالقول: “مطيعاً لمليكي”.